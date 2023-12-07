شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق مؤتمر مجلس القبائل والعائلات المصرية فى محافظة أسوان لدعم فلسطين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت منذ قليل مؤتمر مجلس القبائل والعائلات المصرية في محافظة أسوان لدعم فلسطين، تحت عنوان "صوت غزة"، حيث أعلن المشاركون في المؤتمر على دعمهم للأشقاء الفلسطينيين ضد العدوان الإسرائيلي على غزة، حسبما أفادت قناة "إكسترا نيوز" منذ قليل.

وقالت الدكتورة عبير عاصم ممثلة عن مجال القبائل والعائلات المصرية، إن ختام المؤتمر مسك، ومن منطلق الغيرة أن يكون هناك مؤتمر اسمه غزة في قلب مدينة 6 أكتوبر وهى المدينة المصنوعة التي صنعناها بأيدينا 40 سنة.

وأضافت أنه من منطلق هذه الغيرة فقلت هل لا تكون غزة من قلب أسوان تلك المدينة العريقة، وسأظل بارة بمحافظة أسوان .