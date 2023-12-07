شكرا لقرائتكم خبر عن النائب محمود القط: الصبر الاستراتيجى للرئيس السيسي يحتاج أن نكون كتلة واحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم النائب محمود القط عضو مجلس الشيوخ، رسالة امتنان وحب لمجلس القبائل والعائلات المصرية على مشاركتهم لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في كل المحافل.

وأضاف النائب محمود القط عضو مجلس الشيوخ، خلال مؤتمر مجلس القبائل والعائلات المصرية في محافظة أسوان لدعم فلسطين، تحت عنوان "صوت غزة"، بحضور حملة المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسي، نقلتها قناة إكسترا لايف :"من أرض أسوان صعيد مصر التى انطلق منها توحيد مصر، والرئيس البطل ليس وحده والقوات المسلحة المصرية هي مصر وأن مصر هي القوات المصلحة المصرية ".

وتابع النائب محمود القط :"الصبر الاستراتيجى للرئيس السيسي يحتاج أن يكون صبر مطمئن ولن يكون مطمئن إلا إذا وجدنا كتلة واحدة، وسنكون كتلة صلبة واحدة ومن هنا بدأ توحيد أرض مصر وسنحافظ على أرض مصر".