شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن: نحن أمام مستقبل مشرق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم النائب أحمد بهاء، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، عضو هيئة مكتب للحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، بالشكر للقبائل والعائلات المصرية وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ومستقبل وطن على الدعوة، متابعا: "نبعث برسائل واضحة أننا أمام مستقبل مشرق".

وأضاف رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن خلال مؤتمر مجلس القبائل والعائلات المصرية في محافظة أسوان لدعم فلسطين، تحت عنوان "صوت غزة"، بحضور حملة المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسي، نقلتها قناة إكسترا لايف، أن هناك 3 ركائز رئيسية تؤكد أننا أمام مستقبل مشرق، فنحن أمام شعب يد واحدة وهو قادر على أن يكون شعب منتج.

وتابع أحمد بهاء: "نحن دولة ذات سيادة وتم اختبارنا جيدا ولدينا جيش قوى ولدينا قيادة سياسية قادرة على ترسم كل الخطوط الحمراء في الأوقات الصحيحة وتوقف كل المؤامرات التي حولنا وتحافظ على الأمن القومى المصرى وكل المؤامرات تبوء بالفشل، ولدينا اقتصاد قوى فى عز التضخم الذي يشهده العالم لديدنا مقومات اقتصاد قوى والمرحلة المقبلة ستكون جني الثمار".