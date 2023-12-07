شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس حزب المؤتمر تطالب بكثافة تصويتية أمام لجان انتخابات الرئاسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالبت الدكتورة داليا الأتربي، نائب رئيس حزب المؤتمر، بمشاركة جميع طوائف الشعب المصري بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية المصرية المقبلة 2024، وذلك علي خلفية انعقاد مؤتمر للحزب مساء اليوم في مدينة منية النصر بمحافظة الدقهلية.

وأضافت الأتربى: "لابد من النزول والمشاركة فى الانتخابات، حيث يمثل صوت كل فرد في المجتمع أمانة، وبلدنا أمانة ومسئولية من الجميع، ونحتاج جميعا للاصطفاف الوطنى"، مطالبة الجميع بالاحتشاد أمام اللجان الانتخابية.

وتابعت: "كل صوت منا هو بمثابة رصاصة في وجه الإرهاب والمخططات الخارجية التي تحاك ضد وطننا، وفى وجه كل من يريد تعكير صفو حياة المصريين".