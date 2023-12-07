شكرا لقرائتكم خبر عن المؤتمر الختامى لحملة المرشح عبد الفتاح السيسي يكرم عددا من أعضاء الحملة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كرم المؤتمر الختامي لحملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي بمشاركة مجلس القبائل والعائلات المصرية، وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عددا من الأعضاء الذين ساهموا في وصول المساعدات إلى قطاع غزة.

كما كرم المؤتمر الختامي لحملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي عددا من أعضاء الحملة الرسمية، بجانب أعضاء من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين على دورهم السياسى والحقوقى.

وفي وقت سابق عرضت المؤتمر الختامي لحملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي بمشاركه مجلس القبائل والعائلات المصرية، وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، فيلما تسجيليا حول أبرز المشروعات العملاقة التي شهدتها مصر خلال السنوات الماضية.