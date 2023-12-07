الجيش الإسرائيلي وقيادة الجبهة الداخلية: إطلاق صافرات الإنذار في "بقعاتا" شمال الجولان

اعلن الجيش الإسرائيلي وقيادة الجبهة الداخلية في اسرائيل عن إطلاق صافرات الإنذار في "بقعاتا" شمال الجولان. وفي السياق، اشارت قناة 14 العبرية الى انه "عقب دوي صفارات الإنذار شمال الجولان، تم رصد إطلاق صاروخ من سوريا".

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