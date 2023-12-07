مسؤول في البيت الأبيض: بايدن ونتانياهو تحدثا هاتفيا اليوم وبحثا آخر تطورات الحرب في غزة

اعلن مسؤول بالبيت الأبيض إن الرئيس الأميركي جو بايدن تحدث هاتفيا اليوم الخميس مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، إذ يواصل الزعيمان التشاور بشأن الصراع بين إسرائيل وحماس في غزة.

ولم يكن لدى المسؤول تفاصيل عن المكالمة. ومن المتوقع صدور بيان في وقت لاحق.

وتحدث بايدن ونتانياهو عبر الهاتف 16 مرة على الأقل منذ اندلاع الحرب في 7 تشرين الاول.