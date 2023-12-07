جميل السيد: من الأفضل تعيين القائد وفي حال انتُخب رئيس للجمهورية يستطيع تغييره

اعتبر النائب اللواء جميل السيد بان المشروع القانونيّ المقترح في مجلس النواب لتمديد سن التقاعد سنة واحدة للعماد "دعسة عالزيح". ولفت السيد في حديث تلفزيوني، الى انه "كان مع التمديد لقائد الجيش العماد جوزيف عون، لكن عندما اطلعت على النزاعات السياسية حول هذا الملف رأيت أنّه من الأفضل تعيين القائد، وفي حال انتُخب رئيس للجمهورية يستطيع تغييره".

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