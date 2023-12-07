10 نواب وقعوا إقتراح قانون الكوتا النسائية في البلديات خلال مؤتمر لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي و "فيفتي فيفتي"

وقع 10 نواب من مختلف الأحزاب السياسية على إقتراح قانون الكوتا النسائية في المجالس البلدية، وذلك خلال مؤتمر نظمه كل من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة "فيفتي فيفتي".

واشار بيان الى ان "برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة "فيفتي فيفتي" يعملان، بتمويل من الاتحاد الأوروبي والوكالة الأميركية للتنمية الدولية، معا على مدى السنوات ال 4 الماضية لإعداد تعديلات على القانون الإنتخابي لتطبيق الكوتا النسائية كتدبير خاص مؤقت، وذلك بهدف تعزيز تمثيل ومشاركة المرأة في السياسة، والعدالة والشمولية في الانتخابات البلدية المقبلة.

كما وتم إعداد هذا الإقتراح من قبل خبراء في القانون والإنتخابات بالتعاون مع منظمة "فيفتي فيفتي" وبدعم تقني من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وتم مشاركته على كافة الأحزاب والكتل السياسية.

ووقع على اقتراح قانون الكوتا النسائية النواب: سيمون أبي رميا، سامي الجميل، هادي أبو حسن، الياس حنكش، بلال عبد الله، عناية عز الدين، ندى البستاني، راجي سعد، نجاة عون وحليمة قعقور.

وسيتم بعد ذلك وضعه على جدول أعمال اللجان النيابية للنقاش والبحث قبل الإتفاق على صيغة نهائية يتم إقرارها قانونيا في جلسة عامة لمجلس النواب".