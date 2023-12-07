حمدان: المقاومة بخير وتدير المعركة بكل قوة وجاهزة للتصدي للعدوان مهما طال زمنه ومداه

أشار القيادي في حركة "حماس" أسامة حمدان، الى أن "المقاومة تخوض معارك شرسة مع قوات الاحتلال المتوغلة في غزة بمختلف المحاور، واعترافات الاحتلال بخسائره لا تعبر عن العدد الحقيقي الذي نحصيه كل يوم".
ولفت حمدان، الى أنه "لا يزال في جعبة المقاومة الكثير"، مؤكداً ان "المقاومة بخير وتدير معركة طوفان الأقصى بكل قوة واقتدار، ومجاهدونا دمروا 79 آلية إسرائلية بشكل جزئي أو كلي خلال الـ72 ساعة الماضية".
وشدد على أن "مقاومتنا جاهزة للتصدي للعدوان مهما طال زمنه ومداه، والكيان الصهيوني يصنع أهدافا وهمية لتحقيق نصر وهمي"، مضيفاً "مصير جيش الاحتلال في هذا العدوان إما القتل أو الفرار أو الاستسلام".
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