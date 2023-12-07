"الجديد": بري يفضل بت التمديد لقائد الجيش في مجلس الوزراء والتيار سيطعن في التمديد بمجلس شورى الدولة

أفادت معلومات "الجديد"، بأن "رئيس مجلس النواب نبيه بري يفضل بت التمديد لقائد الجيش جوزاف عون في مجلس الوزراء والا سيدعو الى جلسة تشريعية بين 13 و15 من الشهر الجاري"، لافتةً الى أن "بري سيضع على جلسة اعمال الجلسة قوانين محولة من اللجان لمناقشتها أولا قبل مناقشة القوانين المعجلة المكررة ودمجها في قانون واحد للتمديد".

وذكرت مصادر مقربة من التيار "الوطني الحر"، لـ"الجديد"، أن "التيار سيطعن في التمديد لعون بمجلس شورى الدولة أكان قرارا صادرا في الحكومة أو في مجلس النواب على أن قبول الطعن سيجمد عمل القائد".

وفي السياق، كشفت المعلومات، أن "وليد جنبلاط نقل لوفد حزب الله عن رئيس المخابرات الفرنسية قوله إذا إستمر المشهد في الجنوب على حاله فلن يؤدي الى حرب"، مشيرةً الى أن "جنبلاط توافق مع الوفد على التمديد لعون مشيدا بأداء الحزب في الحرب".

وأضاف "سلسلة مواقف البطاركة الكاثوليك وصولا الى مواقف بكركي منسقة مع توجه الفاتيكان حول عناوين المرحلة".