شكرا لقرائتكم خبر عن المنظمة الدولية للهجرة: جهود الإغاثة في غزة على وشك الانهيار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - جددت المنظمة الدولية للهجرة دعوتها للأمين العام للأمم المتحدة لمواصلة جهوده لوقف فوري ودائم لإطلاق النار والسماح بوصول المساعدات إلى جميع أنحاء قطاع غزة.

وأعربت المنظمة عن مخاوفها من انهيار وتوقف الجهود الإنسانية في غزة جراء استمرار القتال والقصف العنيف وعدم إمكانية وصول المساعدات الإغاثية.

وقف إطلاق النار

أكدت المدير العام للمنظمة إيمي بوب ضرورة وقف فوري لإطلاق النار لتوفير ما يكفي من الغذاء والمياه وغيرها من الضروريات اللازمة للبقاء على قيد الحياة، وإنقاذ الأرواح وتخفيف معاناة المدنيين الهائلة.

وأعربت عن القلق إزاء التهجير الجماعي للمدنيين في غزة، وعمليات الإجلاء إلى مناطق مكتظة بالسكان.