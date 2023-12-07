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السعودية تعلن سقوط طائرة حربية تابعة لها أثناء مهمة تدريبية في الظهران ومقتل طاقمها

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المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت المملكة العربية ، اليوم الخميس، سقوط طائرة حربية تابعة لها في المنطقة الشرقية، أثناء قيامه بمهمة تدريبية، ومقتل طاقمها الجوي.

وأكدت وزارة الدفاع السعودية، في بيان لها سقوط إحدى طائرات القوات الجوية الملكية السعودية المقاتلة من نوع (ف - 15 اس ايه)، ومقتل طاقمها، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع العميد الركن تركي المالكي، إن حادث سقوط الطائرة وقع عند الساعة (12:50) ظهر اليوم الخميس 07 ديسمبر 2023م وذلك أثناء قيامها بمهمة تدريبية روتينية بقاعدة الملك عبد العزيز الجوية بالظهران

وأضاف العميد الركن المالكي، أن لجنة تحقيق باشرت مهامها لمعرفة تفاصيل أسباب الحادث الذي نتج عنه مقتل طاقم الطائرة الجوي.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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