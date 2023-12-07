أميركا وأوكرانيا توقّعان اتفاقا بشأن الأسلحة

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت كييف، اليوم الخميس، أنها وقّعت اتفاقاً مع الولايات المتحدة للمساعدة في نقل إنتاج الأسلحة إلى أوكرانيا.

منذ بدء الأزمة الحالية في فبراير 2022، تعتمد أوكرانيا على الأسلحة والذخيرة الغربية.

لكن بعد نحو عامين من الأزمة، بدأت تظهر علامات على تزايد القلق في أوروبا والولايات المتحدة من تقديم مزيد من المساعدات المالية والعسكرية لأوكرانيا.

وجاء في بيان، نشرته الرئاسة الأوكرانية "تضع المذكرة توطين صناعة الدفاع في أوكرانيا كأحد الأولويات الرئيسة".

وأضاف البيان "ستسهّل الوثيقة بناء منشآت للإنتاج في بلدنا لتزويد القوات المسلحة بالأسلحة اللازمة خصوصاً في مجالات الدفاع الجوي وإنتاج الذخائر الحيوية والإصلاح والاستدامة".

وأشارت الرئاسة الأوكرانية إلى أن هذه الخطط وضعت خلال مؤتمر لصناعة الدفاع شارك فيه مصنعون أوكرانيون وأميركيون عُقد في واشنطن هذا الأسبوع.

وتابعت الرئاسة "حضر الحدث نحو 350 مصنّعاً أميركيًا وأوكرانياً وأوروبياً ومسؤولون حكوميون".

وأعلن العديد من كبار مصنعي الأسلحة الغربيين عن خطط للعمل مع شركات أوكرانية داخل البلد.