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تدمير 135 آلية عسكرية وقتل عشرات الجنود.. القسام تعلم حصاد اليوم

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ياسر رشاد - القاهرة - اعلنت كتائب القسام حصيلة إنجازات ال 72 ساعة الأخيرة، على كافة المحاور في قطاع غزة.
 

وقالت كتائب القسام عبر حسابها: "تمكن مجاهدو القسام خلال الـ72 ساعةً الأخيرة من تدمير 135 آليةً عسكريةً كليًا أو جزئيًا في كافة محاور القتال في قطاع غزة، وأوقعوا عشرات الجنود الصهاينة بين قتيل وجريح، إثر تفجير عدد من فتحات الأنفاق والمنازل في جنود العدو بعد تفخيخها ".

وأوضحت:"انه تم استهداف القوات الصهيونية المتوغلة في أماكن التمركز والتموضع بالقذائف المضادة للتحصينات والقذائف والعبوات المضادة للأفراد، واشتبكوا معهم من مسافة صفر ، كما دكّوا التحشدات العسكرية بقذائف الهاون والصواريخ قصيرة المدى، ووجهوا رشقات صاروخية مكثفة نحو أهداف متنوعة وبمديات مختلفة إلى داخل الكيان الصهيوني".
 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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