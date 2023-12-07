حزب الله يعلن استهداف 10 مواقع وتجمعات لجنود إسرائيليين

القاهرة - كتب محمد نسيم - أعلن حزب الله اللبناني، الثلاثاء 5 ديسمبر 2023 عن استهدافه 10 مواقع عسكرية وتجمعات لجنود إسرائيليين بالقرب من الحدود الجنوبية اللبنانية، وذلك في يوم شهد مقتل أول جندي لبناني في قصف إسرائيلي منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.



"حزب الله" قال، في سلسلة بيانات، إن مقاتليه استهدفوا موقعي ‏جل العلام والضهيرة بـ"الأسلحة المناسبة وحققوا إصابات مباشرة".



وأضاف أنه "استهدف ثكنة برانيت الإسرائيلية بالأسلحة المناسبة، وتم إصابتها إصابة ‏مباشرة".



وتابع أن "عناصره استهدفوا موقع الكوبرا (جنوب بلدة علما الشعب اللبنانية) بالصواريخ، وتم إصابته إصابة مباشرة، كما استهدفوا موقع بركة ريشا وتجمعا لجنود الاحتلال الإسرائيلي في (منطقة) خلة وردة".



كما أفاد باستهداف "مواقع عسكرية إسرائيلية، منها موقعا عسكريا وتجمعا لجنود إسرائيليين، في مزارع شبعا" شمال إسرائيل، وكذلك "استهدف مقاتلو الحزب تجمعا لجنود الاحتلال في مثلث الطيحات ‏بالأسلحة المناسبة، وحققوا إصابات مباشرة". ‏



وقال الحزب أيضا إن مقاتليه "استهدفوا موقع زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة ‏بالصواريخ، وتم إصابته إصابة مباشرة"، بالإضافة إلى استهداف "موقع بياض بليدا بالأسلحة المناسبة وإصابته ‏إصابة مباشرة".‏



ومنذ عقود تحتل إسرائيل مناطق في جنوبي لبنان.



ونفذ الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، قصف مدفعيا وغارات جوية على عدة مناطق جنوبي لبنان، مع تحليق مكثف لطائرات استطلاع.



وأعلن الجيش اللبناني مقتل أحد جنوده وجرح 3 آخرين في قصف إسرائيلي استهدف موقعهم في منطقة النبي عويضة – العديسة (جنوب).



وهذا أول قتيل في صفوف الجيش اللبناني جراء قصف إسرائيلي متقطع لجنوب البلاد منذ 8 أكتوبر الماضي.



وبوتيرة يومية، منذ 8 أكتوبر، يتبادل الجيش الإسرائيلي قصفا متقطعا مع "حزب الله" وفصائل فلسطينية في لبنان؛ ما أسفر عن قتلى وجرحى على جانبي الحدود ومخاوف من الانزلاق إلى حرب شاملة.

المصدر : وكالات