"أنت الحياة".. محافظ سوهاج يتفقد القافلة التنموية في قرية البلابيش- صور

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج- عمار عبد الواحد:

تفقد اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، فعاليات القافلة التنموية الشاملة بقرية البلابيش المستجدة بدار السلام، والتي تنظمها مؤسسة حياة كريمة، بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير ، وذلك ضمن مبادرة "أنت الحياة".

وشهد فعاليات القافلة العقيد محمد كمال مدير مكتب مؤسسة حياة كريمة بسوهاج، ومحسن المقاول مدير مكتب مصر الخير بسوهاج، ومحمود نجاح منسق حياة كريمة بسوهاج، والدكتور أحمد أبو هاشم وكيل وزارة الصحة بسوهاج، ومحمد الدالي مدير هيئة تعليم الكبار بسوهاج، ومحمد السيد رئيس مركز ومدينة دار السلام.

وتفقد محافظ سوهاج ومرافقوه فعاليات القافلة التنموية الشاملة والتى تشمل العديد من الفعاليات ومنها قوافل طبية شاملة، وإصدار بطاقات الرقم القومي للسيدات، وجلسات توعية لصندوق مكافحة الإدمان، ومسرح للأطفال، وفقرات فنية لقصر ثقافة سوهاج، والملتقى التوظيفي للشباب، ومبادرة لسداد ديون الغارمين والغارمات، وتوزيع بونات صناديق الحماية الاجتماعية على الأسر المستحقة.

وشاركت مؤسسة مصر الخير في القافلة ببرنامج الغارمين بفك كرب الغارم والغارمة من أهالي دار السلام بمستهدف يصل إلى 100 من الغارمين المستحقين، بعد بحث حالاتهم.