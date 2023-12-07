عقار جديد لعلاج سرطان المبيض.. أستاذ بـ"طب قصر العيني" يعلن التفاصيل

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ

أعلن أستاذ علاج الأورام بكلية طب قصر العيني الدكتور حمدي عبد العظيم، أن هناك عقارا جديدا وافقت هيئة الدواء على استخدامه في مصر لعلاج سرطان المبيض.

وقال إن هذا العقار "زيجولا" يمكن تناوله بشكل منفرد عن طريق الفم ويتم استخدامه كعلاج وقائي مستمر بعد انتهاء العلاج الكيميائي كخط دفاع أول أو ثان وشفاء المريض ولضمان عدم الانتكاس.

وأضاف في تصريح صحفي اليوم الخميس، إن العلاج الجديد "زيجولا "هو مثبط لإنزيمات الجين المسئول عن الإصابة بأورام المبيض وتمت الموافقة عليه من قبل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية.

بدورها، قالت أستاذ علاج الأورام بكلية طب قصر العيني الدكتورة ابتسام سعدالدين، إن أورام المبيض تعد السبب الخامس الأكثر شيوعًا للوفاة بالسرطان بين النساء في الولايات المتحدة، ومن الأورام الخبيثة التي يتم تشخيصها في مراحل متأخرة وهو ما يؤدي لزيادة نسب الوفيات.

ولفتت إلى أن انتكاس المريض (عودة المرض) تجعل قابليته للشفاء منخفضة خاصة مع تناقص الفترات الزمنية لكل انتكاسة.

وأكدت أن هناك حاجة كبيرة إلى علاجات فعالة لتحسين نتائج الشفاء للمرضى الذين يعانون من أورام المبيض في مراحله المتقدمة، والأكثر عرضة لخطر تطور المرض بعد خط العلاج الأول الكيماوي.