هل تعتزم إسرائيل ضرب بيروت بعد تصريحات نتنياهو؟.. خبير عسكري يوضح



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

قال اللواء نصر سالم، الخبير العسكري، إن تهديدات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن توجيه ضربات إلى بيروت وتحويها إلى خان يونس، بمثابة وعيد أجوف يستند إلى الغرور في ظل عدم تحرك العالم من أجل إيقافه.

وأضاف سالم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري ببرنامج "مساء dmc"، عبر فضائية "dmc"، مساء الخميس، أن استراتيجية الجيش الإسرائيلي مبنية على العمل في جبهة واحدة فقط، وليس في أكثر من جبهة في نفس التوقيت، مشيرًا إلى أن التركيز الإسرائيلي حاليا على قطاع غزة.

وتابع اللواء نصر سالم، الخبير العسكري، أن نتنياهو يسعى من خلال تهديداته بضرب بيروت إلى مشاغلة حزب الله، ولكن حينما توجه إسرائيل ضرباتها لبيروت فإن رد فعل حزب الله سيكون عنيفًا بسبب امتلاكهم للصواريخ.

وأشار إلى أن التبجح الإسرائيلي في التهديد بضرب لبنان يأتي في ضوء تجاهل المجتمع الدولي ومجلس الأمن للمجازر التي يقوم بها جيش الاحتلال، مؤكدًا أن العجز العالمي والدعم الأمريكي المطلق هو ما أوصل الحال لهذا الأمر في قطاع غزة، منوهًا بأن إسرائيل عندما تعرضت لطوفان الأقصى لجأت إلى أمريكا وكأنها في حرب أكتوبر 73.