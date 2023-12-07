وزير المالية ورئيس جامعة حلوان يناقشان رسالة ماجستير عن تعزيز الفكر السلوكي للأطفال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر كامل:

منحت الدراسة ياسمين جمعة عبد الوهاب محمد درجة الماجستير فى الفنون التطبيقية تخصص التصميم الداخلى والاثاث، حيث ناقشت الباحثة رسالة بعنوان تعزيز الفكر السلوكى للأطفال عن طريق تصميم الفراغات الحضرية المجتمعات السكنية الجديدة، بحضور الدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان.

وتكونت لجنة المناقشة من الدكتورة أمل عبد الخالق ، مشرفا ومقررا، الدكتورة سلوى يوسف عبد البارى التطبيقية، مشرفا، الدكتورة علا محمد سمير، عضوا داخليا، الدكتورة مرفت عبد العزيز، عضوا خارجيا.

وهدفت الرسالة إلى إلقاء الضوء على أهمية الدور الذي يلعبه التصميم فى فراغات الطفل وتزويدها بالادوات وكافة العناصر التشكيلية مع التأكيد على العلاقة التبادلية بين البيئة والسلوك الإنساني لدى الأطفال.