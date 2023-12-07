شكرا لقرائتكم خبر عن النائب أحمد عبد الجواد: ما تحقق خلال الـ10 سنوات الماضية إعجاز وليس إنجاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب أحمد عبد الجواد عضو مجلس النواب ونائب رئيس حزب مستقبل وطن: "مع قرب نهاية فترة الدعاية الإنتخابية، عايز أقول رسالتين من القلب، الرسالة الأولى سعداء جدًا فى حزب مستقبل وطن بحالة التوافق والانسجام التى نعيشها مع أشقائنا من كافة ممثلى الأحزاب والكيانات السياسية خصوصا خلال الفترة الأخيرة".

وأضاف خلال المؤتمر الختامى لمجلس القبائل والعائلات المصرية فى محافظة أسوان لدعم فلسطين، والمذاع على قناة «إكسترا لايف»، قائلًا: «دى حقيقة نعيشها، بدءا من دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي للحوار الوطني، وحاسس أن الحالة السياسية الإيجابية التى نعيشها فى الفترة الحالية، نتاج طبيعي لرئيس بيعبر بالدولة المصرية فعلا نحو الجمهورية الجديدة».

وتابع: «كل معنى طيب يعيشه الشعب المصري دايما نجد الرئيس عبد الفتاح السيسي سباق أن يكون أول من له الكلمة فيه، وكنت أحسب نفسي بحكم صفتى النيابية والحزبية أننى من أكثر الناس التى من المفترض أن تكون على دراية بحجم الإنجازات التى تمت داخل الدولة المصرية، لما شوفت حكاية وطن فى 3 أيام، ولما ابتدينا نتجول مع أشقائنا من ممثلى الكيانات والأحزاب السياسية فى 27 محافظة، وفى كل محافظة كنا بنشوف فيها بعنينا إنجاز أنا نفسي مكونتش عارفه».