شكرا لقرائتكم خبر عن حازم عمر يدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية بالقاهرة الجديدة الأحد المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي حازم عمر، أنه سيدلي بصوته الانتخابي في مدرسة سيزا نبراوي بجوار قسم القاهرة الجديدة أول، وذلك يوم الأحد الموافق 10 ديسمبر 2023 في تمام الساعة التاسعة صباحا.

تجدر الإشارة إلى أنه تجرى الاستعدادات لبدء عملية تصويت المصريين بالداخل في الانتخابات الرئاسية، المقررة خلال ثلاثة أيام 10و11و12 ديسمبر 2023، والتي يسبقها الصمت الانتخابي اعتبارا من الساعة 12 صباحا يوم 8 ديسمبر 2023 قبل يومين من تاريخ الاقتراع.