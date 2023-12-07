شكرا لقرائتكم خبر عن النائب زكى عباس: التعامل مع المناطق العشوائية كان تحديا كبيرا أمام الدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب زكي عباس، عضو مجلس النواب، إن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي سلطت الضوء على العشوائيات بمختلف المحافظات للقضاء عليها.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن الدولة المصرية شهدت خلال التسع سنوات الماضية الكثير من الإنجازات في كافة المجالات خاصة تطوير العشوائيات وتوفير حياة كريمة للمواطنين بمختلف المحافظات.

وأشار النائب زكي عباس، إلى أن الدولة المصرية لم تقتصر في مشروعات تطوير العشوائيات على البناء في نفس المنطقة أو تطويرها، حيث إن هناك بعض المناطق غير صالحة للسكن، وتصنف باعتبارها مناطق غير آمنة، ولذلك قامت بإنشاء أحياء سكنية كاملة المرافق وانتقال المواطنين فيها ومنها على سبيل المثال حي الأسمرات.

وأكد عضو مجلس النواب، أن التعامل مع المناطق العشوائية كان تحديا كبيرا أمام الدولة مما جعلها تبذل جهود كبيرة لتطوير هذه المناطق غير الآمنة مع توفير بدائل سكنية للمواطنين مما يعد دليلا على صدق الدولة في توفير حياة كريمة للمواطنين.