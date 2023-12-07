"المؤتمر" يختتم فعالياته من الدقهلية لدعم المرشح عبدالفتاح السيسى

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القاهرة - سامية سيد -

اختتم حزب المؤتمر برئاسة الربان عمر المختار صميدة عضو مجلس الشيوخ مؤتمراته الجماهيرية لدعم المرشح الرئاسي السيد عبد الفتاح السيسي بمؤتمر حاشد اليوم بمركز منية النصر بمحافظة الدقهلية،من تنظيم امانة الحزب مع الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي السيد/عبد الفتاح السيسي بمحافظة الدقهلية.

حيث القي أحمد خالد نائب رئيس الحزب كلمة نيابة عن الربان عمر المختار صميده رئيس الحزب وتم نقل تحياته وتحيات جميع نواب وقيادات الحزب

كما وجه الحزب، الشكر باسم الحزب للحملة الرسمية للسيد عبد الفتاح السيسي مع نهاية توقيت الدعاية وتم ارسال شكر خاص للسيد المستشار محمود فوزي رئيس الحملة مع ممثل الحملة الرسمية بمحافظة الدقهلية علي المجهود الذي بذل وعلي الشكل المشرف خلال فترة الدعاية.

وأكد الحزب ، علي أن ⁠اهمية المشاركة ليست مجرد ادلاء بصوتك في الإنتخابات، بل هناك أهمية ايضا لاختيار رئيس قوي و امين قادر على الحفاظ علي تراب الوطن والتصدي للمخططات التي تحاك ضد الوطن

واكد نائب رئيس الحزب في كلمته ، أن تأيدنا الحزب للرئيس عبدالفتاح السيسي كان صح منذ عام ٢٠١٤ والمواقف اثبتت ذلك،حيث تصدي للحرب غزة، وعدم قبول تهجير الفلسطينيين لسيناء ،وبالتالي هناك اهمية للنزول ٣ ايام الانتخابات ودعوة وتوعية الاقارب والاصدقاء .

شارك في المؤتمر الجماهيري الحاشد أحمد خالد ممدوح نائب رئيس الحزب، المهندس الشوربجي عبد العزيز الشوربجي ممثل الحملة الرسمية وعضو الحملة بمحافظة الدقهلية، والنائب خالد الحداد عضو مجلس النواب، داليا الاتربي مساعد رئيس الحزب،أحمد الاتربي مساعد امين تنظيم الجمهورية ،لواء خالد كمال امين حزب المؤتمر بالدقهلية، محمد الطحاوي عضو الامانة المركزية، مجدي ابو الفوايد

امين مركز منية النصر ،نادر الحديدي رجل الاعمال،وعدد من اعضاء مجلس النواب واعضاء وقيادات حزب المؤتمر بمراكز الدقهلية