"المنار": غارة إسرائيلية استهدفت مجدل زون وقنابل مضيئة بأجواء مستعمرة "مسكفعام" ووادي هونين

أفاد مراسل "المنار"، بأن "الطيران الحربي الإسرائيلي نفذ غارة جوية استهدفت بلدة مجدل زون، والجيش الإسرائيلي يلقي قنابل مضيئة في أجواء مستعمرة "مسكفعام" ووادي هونين".

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