الخزانة الاميركية تفرض عقوبات على شبكه تموّل الحوثيين باليمن

فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على 13 فردا وكيانا بمزاعم تحويل عشرات الملايين من الدولارات من العملات الأجنبية إلى جماعة الحوثي اليمنية من بيع وشحن سلع إيرانية.

واوضحت وزارة الخزانة في بيان، إن الحرس الثوري الإيراني دعم المخطط الذي يتضمن شبكة معقدة من شركات الصرافة والشركات في دول متعددة، بما في ذلك اليمن وتركيا وسانت كيتس ونيفيس.

وذكر وكيل وزارة الخزانة براين نيلسون إن "الأموال التي قدمتها إيران ساعدت في تنفيذ الهجمات الأخيرة التي شنها الحوثيون على السفن التجارية في البحر الأحمر مما عرض التجارة الدولية للخطر".

ونقل بيان الخزانة عن نيلسون قوله "لا يزال الحوثيون يتلقون التمويل والدعم من إيران، والنتيجة ليست مفاجأة.. هجمات غير مبررة على البنية التحتية المدنية والشحن التجاري، وتعطيل الأمن البحري وتهديد التجارة الدولية".

وتجمد العقوبات جميع الممتلكات والمصالح الخاصة بالكيانات والأشخاص المستهدفين في الولايات المتحدة وتمنع بشكل عام الأمريكيين من إجراء معاملات معهم.