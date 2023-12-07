عبد الهادي: "حماس" تنظيم ممتدّ في كل المخيمات وطلائع طوفان الأقصى ليست من أجل أي عمل عسكري ميداني

أشار ممثل حركة "حماس" في لبنان أحمد عبد الهادي، الى أن "حركة حماس تنظيم ممتدّ في كل المخيمات وهناك إقبال كبير على الحركة من فئة الشباب فاتخذنا قراراً بخلق إطار شعبي لاستيعابهم فكانت طلائع طوفان الأقصى لكنها ليست من أجل أي عمل عسكري ميداني".

وشكر عبد الهادي، الشعب اللبناني على "العطف والدعم الكبير الذي قدمه لفلسطين وغزة".