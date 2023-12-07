66 جريحا في انفجار بمستودع متفجرات في سيشيل

أدى انفجار ضخم في مستودع متفجرات في سيشيل الخميس إلى إصابة 66 شخصا وتضرر أبنية.

وأشار رامكالاوان، الى أن "الأرخبيل، المشهور بشواطئه الخلابة والسياحة الراقية، يواجه أيضا فيضانات وانهيارات أرضية بسبب الأمطار الغزيرة التي أودت بحياة شخصين".

وأوضحت الرئاسة، في بيان، أن "الانفجار وقع في منطقة بروفيدنس الصناعية في ماهيه، أكبر جزيرة في الدولة الواقعة في المحيط الهندي، ما تسبب في أضرار جسيمة في الموقع والمناطق المحيطة به".

وأضافت "سيتم إغلاق جميع المدارس. ولن يُسمح إلا للعاملين في الخدمات الأساسية والأشخاص المسافرين بحرية الحركة. وهذا للسماح لخدمات الطوارئ بالقيام بالأعمال الأساسية".

وفي وقت لاحق اليوم، أعلن رامكالاوان رفع حالة الطوارئ، معلناً أن "الآن، لم تعد البلاد في حالة طوارئ، ما يعني أنه يمكن إعادة فتح المتاجر ويمكن استئناف الحركة الطبيعية، باستثناء منطقة بروفيدنس الصناعية".