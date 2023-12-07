أشار عضو المكتب السياسي لحركة "أنصار الله" محمد البخيتي، الى أن "لا بد من اتحاد قوى محور المقاومة في أسرع وقت وأرى أنه من الضروري التصعيد".
ولفت البخيتي، الى أنه علينا كدول محور المقاومة إدراك العامل الزمني في هذه المعركة، وهناك تهديدات أميركية لنا وهي سبقت عملياتنا العسكرية في البحر الأحمر وبحر العرب".
وأضاف "الأميركيون يدركون أن هذه التهديدات لا قيمة لها وإذا قاموا بالتصعيد فهذا سيوسع من رقعة الصراع، ويمكن لمحور المقاومة أن يضع الأميركي والإسرائيلي أمام خيارين إما وقف العدوان أو توسيع رقعة الصراع".
كانت هذه تفاصيل خبر "أنصار الله": لا بد من اتحاد قوى محور المقاومة في أسرع وقت ومن الضروري التصعيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.