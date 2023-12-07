"أنصار الله": لا بد من اتحاد قوى محور المقاومة في أسرع وقت ومن الضروري التصعيد

أشار عضو المكتب السياسي لحركة "أنصار الله" محمد البخيتي، الى أن "لا بد من اتحاد قوى محور المقاومة في أسرع وقت وأرى أنه من الضروري التصعيد".

ولفت البخيتي، الى أنه علينا كدول محور المقاومة إدراك العامل الزمني في هذه المعركة، وهناك تهديدات أميركية لنا وهي سبقت عملياتنا العسكرية في البحر الأحمر وبحر العرب".

وأضاف "الأميركيون يدركون أن هذه التهديدات لا قيمة لها وإذا قاموا بالتصعيد فهذا سيوسع من رقعة الصراع، ويمكن لمحور المقاومة أن يضع الأميركي والإسرائيلي أمام خيارين إما وقف العدوان أو توسيع رقعة الصراع".