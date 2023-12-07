الرئيس الإيراني لبوتين في موسكو: الغرب يدعم الإبادة الجماعية في غزة

اتهم الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي الغرب في بداية محادثاته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو، بدعم الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل ضد الفلسطينيين في غزة.

وفي إطار سلسلة من الاجتماعات التي تركز على الشرق الأوسط، استقبل بوتين رئيسي في الكرملين غداة زيارة الزعيم الروسي للإمارات والسعودية. وناقش بوتين مع الرئيس الإيراني الحربين في غزة وأوكرانيا والجهود التي تبذلها روسيا ومنظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" لتعزيز أسعار النفط.

واعتبر بوتين إن من المهم جدا مناقشة الوضع في الشرق الأوسط، لا سيما في الأراضي الفلسطينية. ورد رئيسي قائلا "ما يحدث في فلسطين وغزة هو بالطبع إبادة جماعية وجريمة ضد الإنسانية... والمحزن أكثر" هو أن الولايات المتحدة والغرب‭‭ ‬‬يدعمان هذا.

واوضح بوتين إن مشهد المعاناة والأطفال الملطخين بالدماء في غزة "يجعل عيونكم تذرف الدمع".