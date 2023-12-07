اعلنت وزارة الخارجية التركية اليوم إن وزير الخارجية هاكان فيدان سيتوجه إلى واشنطن غدا مع نظرائه فيما تسمى بمجموعة اتصال الدول الإسلامية لبحث الوضع في قطاع غزة. تشكلت مجموعة الاتصال الشهر الماضي خلال قمة مشتركة لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي بشأن القتال في قطاع غزة. وتضم المجموعة مسؤولين من تركيا والأردن وقطر ومصر والسعودية وإندونيسيا ونيجيريا والسلطة الفلسطينية ومنظمة التعاون الإسلامي.

كانت هذه تفاصيل خبر خارجية تركيا: مجموعة اتصال الدول الإسلامية ستعقد محادثات في واشنطن غدا بشأن غزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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