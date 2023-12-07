قطر تطالب بتحرك دولي يوقف تعديات إسرائيل على مقدّسات القدس

المنامة - ياسر ابراهيم - طالبت قطر، الخميس، المجتمع الدولي بـ"تحرك عاجل" لإلزام إسرائيل بوقف تعدياتها على حقوق الفلسطينيين وعلى المقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس المحتلة.

جاء ذلك في بيان نشرته الخارجية القطرية على حسابها الرسمي عبر منصة "إكس"، أدانت خلاله بـ "أشد العبارات سماح الاحتلال الإسرائيلي بمظاهرة لمتطرفين في القدس المحتلة تحت شعار فرض السيطرة على القدس والمسجد الأقصى".

وكانت جماعات يمينية متطرفة دعت إلى تنظيم مسيرة في البلدة القديمة بالقدس الشرقية، الخميس، تطالب بإنهاء إشراف دائرة الأوقاف الإسلامية على المسجد الأقصى وفرض السيطرة الإسرائيلية الكاملة عليه، ما دفع زعيم المعارضة يائير لابيد للتحذير من تبعاتها.

وقال منظمو المسيرة إنها تأتي بمناسبة "عيد الأنوار اليهودي" (الحانوكا بالعبرية)، وستمر من باب العامود (أحد أبواب البلدة القديمة)، ومن ثم الحي الإسلامي في البلدة، وصولا إلى حائط البراق، الذي يسميه اليهود الحائط الغربي أو حائط المبكى، الملاصق للمسجد الأقصى.

واعتبر بيان الخارجية القطرية التظاهرة "استفزازا خطيرا للمشاعر واعتداء صارخا على حقوق الشعب الفلسطيني، وعلى الوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات في القدس المحتلة".

وحذرت وزارة الخارجية من "المساعي الإسرائيلية الرامية لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها".

وأكدت أن "من شأن هذه الخطوات الاستفزازية زيادة حالة الاحتقان وتوسيع دائرة العنف في المنطقة".

وشددت في هذا السياق، "على ضرورة احترام الاحتلال الإسرائيلي للوضع التاريخي والقانوني القائم في المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، ووقف كل الخطوات التي تستهدف تغيير هذا الوضع، وأهمية دور الوصاية الهاشمية التاريخية في حماية المقدسات".

وطالبت وزارة الخارجية "المجتمع الدولي بتحرك عاجل لإلزام إسرائيل بالامتثال لقرارات الشرعية الدولية ووقف تعدياتها على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق والمقدسات الإسلامية والمسيحية".

تجدر الإشارة إلى أن فصائل المقاومة الفلسطينية في غزة شنت في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، عملية برية وبحرية وبطائرات شراعية ضد إسرائيل "ردا على الانتهاكات ضد المقدسات الفلسطينية والمسجد الأقصى، ما أسفر عن مقتل 1200 إسرائيلي وإصابة 5431 وأسر 239 آخرين، وفق مصادر رسمية.

وفي اليوم ذاته شنت إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة، ما زالت متواصلة، خلّفت دمارا هائلا في البنية التحتية وعشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لمصادر رسمية فلسطينية وأممية.

المصدر/ الأناضول