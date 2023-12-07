مقتل 33 إرهابياً من «الشباب» بعملية عسكرية وسط الصومال

ابوظبي - سيف اليزيد - مقديشو (الاتحاد)

قتل نحو 33 عنصراً من مليشيات حركة «الشباب» المرتبطة بتنظيم القاعدة في عملية عسكرية نفذتها القوات المحلية في مدينة «حرر طيري» التابعة لمحافظة مدغ، بولاية غلمدغ الإقليمية. وقاد عمدة مدينة حرر طيري، محمد يوسف، العملية التي جرت بعد صلاة الفجر في منطقة «براغ غرغورتي» التي كانت القاعدة الرئيسية لمليشيات الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة.

وقال محمد يوسف: «إن القوات المحلية تمكنت من قتل نحو 33 عنصراً من مليشيات الشباب، مؤكداً أن الجيش يسيطر الآن على المنطقة بعد عملية ناجحة.

ويخوض الصومال منذ سنوات حرباً ضد حركة «الشباب» التي أُسست مطلع 2004، وتتبع فكرياً لتنظيم «القاعدة» وتبنت عمليات إرهابية عديدة أودت بحياة مئات الأشخاص.