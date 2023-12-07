تأكيد سعودي أممي على ضرورة وقف إطلاق النار في غزة

ابوظبي - سيف اليزيد - الرياض (الاتحاد)

شدد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أمس، على أهمية بذل المزيد من الجهود للوصول إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة.

وذكرت وزارة الخارجية السعودية في بيان أن ذلك جاء في اتصال هاتفي تلقاه الأمير فيصل من غوتيريش أشار فيه إلى الخطاب الذي وجهه إلى رئيس مجلس الأمن بتفعيل المادة الـ99 من ميثاق الأمم المتحدة لمطالبة المجلس بمواجهة الخطر الجسيم الذي يهدد قطاع غزة وينذر بوقوع كارثة إنسانية.

وأضافت أن الأمير فيصل عبر عن تقدير ودعم المملكة للخطوة المبررة والمهمة التي قام بها غوتيريش الخاصة بتفعيل المادة الـ99 من ميثاق الأمم المتحدة.