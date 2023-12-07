الرئيس الصيني: مستعدون للعمل مع الاتحاد الأوروبي

ابوظبي - سيف اليزيد - بكين (وكالات)

أعلن الرئيس الصيني شي جين بينج لرئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أثناء لقائهما في بكين أن الصين على استعداد لتصبح شريكاً اقتصادياً وتجارياً رئيساً للاتحاد الأوروبي، وفقاً لما ذكره التلفزيون المركزي الصيني.

وانطلقت أمس القمة الـ24 بين الصين والاتحاد الأوروبي في بكين، حيث يمثل الصين رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانغ، والاتحاد الأوروبي رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ومفوض الاتحاد للأمن والخارجية جوزيب بوريل.

وقال شي جين بينج إن الصين على استعداد للعمل مع الاتحاد الأوروبي بشأن السلاسل الصناعية وسلاسل الإمداد، مضيفاً أنه لا يمكن للاتحاد الأوروبي والصين خفض التعاون بينهما بسبب المنافسة بين الجانبين. وأوضح شي أن الحوارات السابقة، على سبيل المثال بشأن التجارة والبيئة، حققت نتائج جيدة هذا العام.

وأضاف شي: «يصادف هذا العام الذكرى الـ20 لإقامة الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الصين والاتحاد الأوروبي، وكوننا في نقطة انطلاق جديدة للعلاقات بين الجانبين، يتعين علينا تلخيص تجربتنا التاريخية، والالتزام بالاتجاهات المشتركة للتنمية العالمية، وإظهار الحكمة والمسؤولية، والالتزام بالموقف الصحيح للشراكة الاستراتيجية الشاملة».

كما أوضح أنه على الصين والاتحاد الأوروبي العمل باستمرار على تعزيز الثقة السياسية المتبادلة والاتصالات والتعاون.

وأضاف أنه على الصين والاتحاد الأوروبي العمل سوياً من أجل الاستقرار العالمي والتنمية في ضوء «التغير غير المتوقع» في المعترك السياسي العالمي.

ومن جانبه أكد شارل ميشيل، أن الاتحاد الأوروبي يسعى إلى إنشاء علاقات متبادلة مع الصين تتسم بالاستقرار وتبادل المصالح.

وأضاف ميشيل في كلمته الافتتاحية لقمة الصين والاتحاد الأوروبي في بيكن: «نحن متّحدون في التزامنا بالسعي لإقامة علاقة مستقرّة مع الصين يستفيد منها كلا الطرفين».

وشدد على أن الاتحاد يسعى لإقامة علاقة متبادلة تقوم على «مبادئ الشفافية، والقدرة على التوقّع، والمعاملة بالمثل».

ودعت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، في كلمتها إلى معالجة «الاختلالات في التوازنات والخلافات بين الاتحاد الأوروبي والصين”، وذلك بمناسبة انعقاد أول قمة حضورية بين الطرفين منذ أكثر من أربع سنوات».

وقالت فون دير لايين إن «الصين أهم شريك تجاري للاتحاد الأوروبي لكن هناك اختلالات واضحة في التوازن وخلافات علينا معالجتها».