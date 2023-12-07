«الأونروا»: نخشى تجاوز عدد ضحايا الأوبئة في غزة أعداد ضحايا القصف

ابوظبي - سيف اليزيد - غزة (الاتحاد)

عبر متحدث باسم وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، عن خشية الوكالة، من أن يتجاوز عدد الضحايا في قطاع غزة بسبب تفشي الأوبئة عدد من سقطوا جرّاء القصف الإسرائيلي، محذّراً من أن اكتظاظ الملاجئ التابعة للوكالة بالنازحين يشكل خطراً كبيراً.

وأوضح المتحدث كاظم أبو خلف، أن مرافق «الأونروا» تستضيف حالياً عدداً من النازحين يصل إلى ما بين 4 إلى 10 أمثال طاقتها الاستيعابية، بسبب نزوح مئات الآلاف من الأشخاص في القطاع.

وتوقع أبو خلف أن «أسوأ السيناريوهات هو أن نصل إلى مرحلة يصبح فيها عدد من يسقط من المدنيين بسبب تفشي الأوبئة يوازي، إن لم يتجاوز، عدد من يسقط من المدنيين بسبب أعمال القصف».

وأوضح أن «الأونروا» لديها 156 مرفقاً في غزة، أغلبها مدارس، نزح إليها حتى الآن مليون و200 ألف شخص من أصل مليونين و300 ألف هم إجمالي سكان قطاع غزة.