عبر منصة أبشر.. استعلم عن نتائج القبول النهائي لقوات أمن المنشآت

ياسر رشاد - القاهرة - تصدرت أمن المنشآت السعودية محرك البحث جوجل بالمملكة العربية السعودية، بالتزامن مع إعلان الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية نتائج القبول النهائي لقوات أمن المنشآت على رتبة جندي للرجال وذلك اليوم الخميس الموافق 7 ديسمبر.

قوات أمن المنشآت..رابط نتائج القبول النهائي

ودعت المديرية العامة لقوات أمن المنشآت السعودية المتقدمين عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إكس" X" تويتر سابقا، الإطلاع على نتائج وإجراءات طلبات القبول عبر الدخول على منصة أبشر للتوظيف وقالت:" نتائج القبول النهائي لقوات أمن المنشآت على رتبة (جندي) للرجال عبر منصة (أبشر -توظيف) https://jobs.sa"



الضوابط والمستندات المطلوبة للوظائف العسكرية بقوات أمن المنشآت "جندي"



وطالبت قوات أمن المنشآت، بتقديم عدد من الأوراق الرسمية وهي:

1- أصل الهوية الوطنية مع عدد (4 صور منها).

2- صور ملونة مقاس 3*4 مكشوف الرأس ومحلق بالزي المخصص للدورة على أن تكون خلفية جميع الصور باللون الأبيض مع كتابة الاسم والسجل المدني خلف كل صورة منها (عدد 8 صور).

3- إحضار نموذج رقم حسابك البنكي (الآيبان) مصدق على أن يكون الحساب مفعل ومحدث.

4- عدد 1 دفتر (100) ورقة عربي بالإضافة إلى عدد 2 قلم أزرق وملف أخضر.

5- الحضور للمركز بالزي الرياضي المطلوب منك في فقرة (1) من المتطلبات لدخول الدورة.

6- كافة الأغراض توضع في شنطة فقرة رقم (10).

