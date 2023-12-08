حزب الله: مقتل جنديين اسرائييلين خلال استهداف موقع الراهب واستهداف موقع المالكية

اعلن حزب الله في بيان صادر عن اعلامه الحربي، بانه " دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة (9:24) من مساء ‏يوم الخميس 7-12-2023 موقع المالكية بقذائف المدفعية وحققوا فيه إصابات ‏مباشرة". ‏

وفي بيان اخر، اعلن بانه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، وعند الساعة 8:20 من مساء ‏يوم الخميس 7-12-2023 وأثناء قيام جنديين إسرائيليين بتركيب أجهزة تنصت عسكرية على احدى الرافعات في موقع ‏الراهب، استهدفهما مجاهدو المقاومة الإسلامية بالصواريخ الموجهة ما أدى إلى ‏إصابة الرافعة وسقوطها ومقتل الجنديين". ‏