حزب الله: مقتل جنديين اسرائييلين خلال استهداف موقع الراهب واستهداف موقع المالكية

اعلن حزب الله في بيان صادر عن اعلامه الحربي، بانه " دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة (9:24) من مساء يوم الخميس 7-12-2023 موقع المالكية بقذائف المدفعية وحققوا فيه إصابات مباشرة".
وفي بيان اخر، اعلن بانه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، وعند الساعة 8:20 من مساء يوم الخميس 7-12-2023 وأثناء قيام جنديين إسرائيليين بتركيب أجهزة تنصت عسكرية على احدى الرافعات في موقع الراهب، استهدفهما مجاهدو المقاومة الإسلامية بالصواريخ الموجهة ما أدى إلى إصابة الرافعة وسقوطها ومقتل الجنديين".
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