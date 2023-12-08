"سرايا القدس" تنعى اثنين من مقاتليها قضيا في جنوب لبنان "أثناء أدائهما واجبهما القتالي"

نعت "سرايا القدس"، الجماح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي في فلسطين"، مساء اليوم ، اثنين من مقاتليها قضيا بجنوب لبنان "ضمن معركة طوفان الأقصى أثناء أدائهما واجبهما القتالي".

وفي بيان لها، قالت "السرايا": "بأسمى آيات الفخر والاعتزاز، تزُف سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، إلى شعبنا الفلسطيني المجاهد وإلى الأمتين العربية والإسلامية كلا من المجاهدين: محمد أحمد صالح (31 عاماً)، أبو صالح، ومالك أحمد عمر ( 27 ) "أبو حسين"، من أبطال كتيبة الشهيد علي الأسود – ساحة سوريا، واللّذين ارتقيا على حدود فلسطين المحتلة في جنوب لبنان ضمن معركة طوفان الأقصى أثناء أدائهما واجبهما القتالي، وتؤكد سرايا القدس أنها ستبقى ثابتة على درب الجهاد والمقاومة حتى التحرير والعودة".