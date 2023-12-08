أكد كورت كامبل، المرشح لمنصب نائب وزير الخارجية الأميركي، إنه ما زالت هناك رغبة لدى الأطراف الفاعلة في المحادثات التي تقودها الولايات المتحدة لتطبيع العلاقات بين السعودية وإسرائيل لاستئناف هذه العملية حتى بعد الهجوم الذي شنته حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس" على إسرائيل في السابع من تشرين الأول.
وأوضح كامبل خلال جلسة للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ لتأكيد تعيينه، "أعتقد أن من المفهوم أن بعض هذه المناقشات تكون هادئة وصعبة في هذا الوقت".
كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول أميركي: هناك حرص على استمرار محادثات التطبيع بين إسرائيل والسعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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