هزة أرضية بقوة 5,8 درجات ضربت وسط العاصمة المكسيكسة

أعلنت هيئة رصد الزلازل المكسيكية، أن "زلزالا بلغت قوته المبدئية 5,8 درجات هز وسط العاصمة مكسيكو سيتي الخميس".
وذكرت الهيئة، أن "سكانا خرجوا إلى شوارع العاصمة اثر إطلاق الإنذار بعيد الساعة 14,00 بالتوقيت المحلي (20,00 مساء ت غ). ويقع مركز الزلزال في ولاية بويبلا إلى الجنوب الغربي من المدينة الضخمة التي تعد أكثر من تسعة ملايين نسمة".
وفي وقت سابق من اليوم، أعلن مركز المسح الجيولوجي الأميركي، بأن "زلزالاً بقوة 7,3 درجات ضرب جنوب فانواتو في المحيط الهادئ".
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