نصر وهمي للاحتلال.. أول تعليق من حماس على حصار إسرائيل منزل السنوار في خان يونس

الشارقة - اميمة ياسر - قال القيادي في حركة حماس أسامة حمدان، إن المقاومة بخير وتخوض معركة طوفان الأقصى بكل قوة واقتدار وتردي قوات العدو بين قتيل وجريح، وإعلانات العدو واعترافه بخسائره لا تعبر عن العدد الحقيقي الذي نحصيه كل يوم".

وأشار القيادي في حماس، خلال مؤتمر صحفي الخميس: "المقاومة نجحت خلال 48 ساعة في تدمير 47 آلية للعدو في محوري خان يونس وبيت لاهيا، إجمالي ما تم تدميره من آليات العدو خلال ثلاثة أيام بلغ 79 آلية ولا يزال في جعبة المقاومة الكثير، ومهما بلغ زمن العدوان وطال مداه فالمقاومة جاهزة للتصدي".

وأضاف لقيادي في حماس أسامة حمدان: "نتنياهو وحكومته النازية لم ينجحوا ولن ينجحوا في تحقيق أهدافهم العسكرية في غزة، فالعدو ينكل بالمدنيين في مراكز الإيواء، وشعبنا لن يستسلم أمام مخططات العدو لتهجيره، وحصار العدو لمنزل السنوار المهدم أصلا محاولة منه لصناعة نصر وهمي"

وأردف القيادي في حماس: "العدوان طال البشر والشجر والحجر ولا مكان آمنا في قطاع غزة، و الهدف الحقيقي للعدوان الإسرائيلي هو إبادة الشعب الفلسطيني، وهناك 4 مستشفيات فقط هي العاملة في كامل القطاع بعد خروج 55 عن الخدمة، وندعو إلى إدخال المساعدات الإغاثية والإنسانية لغزة ووقف العدوان".

وتابع القيادي في حماس أسامة حمدان: "ندعو المؤسسات الدولية بالاطلاع على الإبادة الجماعية التي يتعرض لها شعبها، كما أنّ وكالة الأونروا لا تقوم بواجبها المطلوب وهناك عجز في واجبات الهلال الأحمر الفلسطيني، و نقول لعائلات الأسرى إن مواصلة الجرائم جيش الاحتلال لن تعيد ذويكم، و لن تنجح محاولات الاحتلال وأمريكا في استخدام الدعاية السوداء واتهامات الاغتصاب والعنف الجنسي".

وأكد القيادي في حماس: "نتنياهو والرئيس بايدن يتحملان المسؤولية كاملة عن الجرائم التي ترتكب بحق شعبنا، و ندعو الرئيس بايدن لعدم الاستماع إلى أكاذيب نتنياهو فلا مستقبل له إلا المحاكمة والسجن، و نثمن المواقف العربية والإسلامية والدولية الرافضة لمحاولات تهجير شعبنا، كما نثمن قرار الأمين العام للأمم المتحدة المطالب بتفعيل المادة 99 لحفظ الأمن والسلم الدوليين".