شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تتوزع مُخصصات المزايا الاجتماعية على موظفى الدولة؟.. بالأرقام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت موازنة العام الجارى الذي بدأ العمل بها أول يوليو، زيادة البند المخصص للمزايا الاجتماعية، وذلك في ضوء توجيهات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، لدعم الفئات محدودة الدخل والأولى بالرعاية في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية، حيث وصلت إلي 178 مليار و338 مليون جنية مقابل 159 مليار و774 مليون جنية العام السابق.

ويشمل بند المزايا الاجتماعية كل من " مزايا الأمان الاجتماعي، مساعدات اجتماعية، نفقات خدمية لغير العاملين، مزايا اجتماعية للعاملين".

وفي هذا الصدد، نستعرض توزيعه "المزايا الإجتماعية" علي النحو الآتي :

1- خصص للجهاز الإداري مبلغ وقدرة 176 مليار و 404 مليون جنية.

2- خصص للإدارة المحلية مبلغ وقدرة 288.9 مليون جنية.

3- خصص للهيئات الخدمية مبلغ وقدرة مليار و644 مليون جنية.

ويبلغ حجم الموازنة للعامة للدولة للعام المالي الجديد 2023/2024 (الاستخدامات العامة للدولة)، نحو 4.3 تريليون جنية مقابل 3.066 تريليون جنيه العام الجاري 2022/2023.

وتقسم الإستخدامات إلى ثلاث مكونات أساسية، أولها المصروفات، وتتمثل في المصروفات المرتبطة بأداء النشاط المباشر لوحدات وأجهزة الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولـة مـن أجـور ومستلزمات وفوائد ودعم ومصروفات عامـة أخـرى، بالإضافة إلى شراء الأصول غير المالية "الاستثمارات" والثانية "حيازة الأصول المالية" وتمثل المدفوعات من الخزانة العامة للهيئات الاقتصادية والشركات في شكل قروض ومساهمات لمعالجة الإختلالات التمويلية في تلك الجهات، وأخيرا "سداد القروض "و تتمثل في أقساط وإهلاك القروض المحلية والأجنبية وفقاً لمواعيد الاستحقاق المحددة لها.