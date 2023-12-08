القضاء الأميركي وجّه 9 تهم جنائية لنجل بايدن تتعلق بالتهرب من ضرائب بقيمة 1.4 مليون دولار

وجه القضاء الأميركي 9 تهم جنائية لهانتر بايدن، نجل الرئيس الأميركي جو بايدن، تتعلق بالتهرب من ضرائب بقيمة 1.4 مليون دولار بين عامي 2016 و2020.
وبحسب وثيقة صادرة عن مكتب المدعي الخاص في قضية الضرائب، فإن "بايدن تهرب من دفع ضرائب بقيمة 1.4 مليون دولار على الأقل في الفترة بين 2016 و2020 وأنفق هذه المبالغ بدلا من ذلك على الفنادق الفاخرة وتأجير المنازل والسيارات".
وذكرت وسائل إعلام أميركية نقلا عن مكتب المدعي الخاص في القضية، أن "هانتر بايدن مهدد بالسجن لمدة تصل إلى 17 عاما في حال إدانته".
يُذكر أن هانتر بايدن وُجهت إليه من قبل تهما تتعلق بالاحتيال الضريبي، وحاول عقد اتفاق إقرار بالذنب مع المحكمة لكن لم يتم الموافقة عليه.
ويعد هانتر بايدن أول نجل رئيس أميركي تتم محاكمته، ففي عام 2018 قدم معلومات مضللة إلى المحكمة حول الأوراق المستخدمة في شراء سلاح ناري وعدم تعاطيه المخدرات.
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