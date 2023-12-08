الأوبرا تنظم احتفالا بمرور 3 عقود على تأسيس الرقص الحديث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شاكر:

تقيم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، احتفالية فنية بمناسبة مرور 30 عام على تأسيس فرقة الرقص المسرحى الحديث وتشمل عرض "كى لا تتبخر الأرض"، تصميم وإخراج وليد عونى إلى جانب تكريم عدد من رموز الفرقة على مر تاريخها وذلك فى الثامنة مساء الاثنين 18 ديسمبر على المسرح الكبير .

ويقول المصمم والمخرج وليد عونى مؤسس الفرقة ومديرها الفنى إن "كي لا تتبخر الأرض" عرض متكامل يجمع مفردات هامة تعبر عن تطور الفن الكوريجرافي في التصميم الحركي ويشمل مختارات من أهم عروضه مع فرقة الرقص المسرحى الحديث التي لاقت نجاحاً كبيراً في الوسط الفني المسرحي المصري فى قالب متكامل.

وأضاف: يبرز العرض المحطات التى شهدت تطور هذا الخط المسرحي الراقص الجديد على ساحة الإبداع المصرى فى بداياته عام 1993 حتي باتت من أهم الفرق والأكثر تأثيراً فى حركة الرقص على المسارح المصرية والعربية.

وتابع: عناصر العرض ورموزه تضم دراسه لعدةعروض سابقه مختلفة ومشهديات سرياليه تصب في واقع واحد نعيشه في عصرنا المرتبك لنقدم هدية الي "القضية" قضية أرواح، قضية كيان بشري، ولا يهم اي قضيةكانت مؤكدا انها قضية جذور وحياة أردنا أن نعيشها علي أرضنا كى لا تتبخر الارض .

وفرقة الرقص المسرحى الحديث أبدعت 34 عملا خلال الثلاثة عقودالماضية من إنتاج دار الأوبرا المصرية كللت بالنجاح وتم تقديمها في مصر ومختلف الدول العربية الاجنبية وتضمنت أسلوب الرقص المعاصر المصري في رؤية جديدة وافكار مبتكرة وابعاد سينوغرافية أثرت على الكثير من المصممين المصريين الجدد.