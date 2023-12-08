قتلى وجرحى في قصف إسرائيلي استهدف حي الشجاعية شرقي مدينة غزة

افادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بـ"مقتل عدد من الفلسطينيين، كما أصيب العشرات، في قصف إسرائيلي استهدف حي الشجاعية شرقي مدينة غزة".

واشارت الى ان "كما تواصل القصف الإسرائيلي لعدة مناطق في قطاع غزة، خاصة على المناطق الشرقية في مدينة خان يونس، وعلى شواطئ مدينة رفح، جنوب القطاع، فيما استهدف الطيران الحربي الإسرائيلي المناطق الوسطى في قطاع غزة بعدة غارات".

هذا وتجدد القتال بين حركة حماس وإسرائيل منذ صباح الجمعة الأول من كانون الأول، بعد انتهاء الهدنة التي توصل إليها الجانبان بوساطة قطرية مصرية أميركية، وبدأ سريانها صباح 24 تشرين الثاني وامتدت بالمجمل لسبعة أيام، جرى خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة.