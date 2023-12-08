انت الان تتابع خبر لأول مرة منذ التوتر.. قصف السفارة الامريكية في بغداد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأكد شهود عيان ومواطنون قريبون من منطقة الحادثة، سماع دوي انفجارات قوية خلال ساعات الفجر، فيما تداولوا مقطع فيديو مصور من داخل المنطقة الخضراء يظهر أصوات الصواريخ وصافرات الإنذار التي تطلقها السفارة بالإضافة الى تحذيرات صوتية تخاطب افراد السفارة.

وأكدت الجزيرة فلسطين وقوع الحادثة فيما نشرت مقطع فيديو يوثق لحظات الانفجارات بمحيط السفارة، فيما لم يتسن لـ"الخليج 365" التأكد من وقوع إصابات او اضرار مادية.

ومنذ 17 أكتوبر الماضي، تتعرض القواعد والمقرات التي تتواجد فيها القوات الامريكية لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة بسبب دعم الإدارة الامريكية للعمليات الإسرائيلية ضد غزة، حتى وصل عدد العمليات منذ 17 أكتوبر حتى الان اكثر من 78 عملية ضد قواعد أمريكية في العراق وسوريا.