انت الان تتابع خبر كتبها طبيب ميت".. رسالة مؤثرة على سبورة عمليات مستشفى بغزة بعد قصفها والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وجاء في نص الكلمات: "من سيبقى الى النهاية، سيخبر القصة، نحن فعلنا ما بوسعنا، تذكرونا".

وقالت منظمة أطباء بلا حدود، ان هذه الكلمات كتبها الدكتور محمود أبو نجيلة يوم 20 أكتوبر/تشرين الأول، على سبورة بيضاء تستخدم عادة في التخطيط للعمليات الجراحية، قبل ان يقتل في غارة على مستشفى العودة في 21 تشرين الثاني/نوفمبر في غزة".



وبينت المنظمة ان الضربة نفسها أدت إلى مقتل طبيب آخر من أطباء بلا حدود، الدكتور أحمد السحار، بالإضافة إلى طبيب يعمل مع مستشفى العودة، الدكتور زياد التتري، وأصيب أفراد الطاقم الطبي الآخرون بجروح خطيرة".

وفي وقت سابق قالت منظمة الصحة العالمية أن 521 شخصا على الأقل، بينهم 16 عاملا طبيا، قُتلوا في 137 "هجوما على الرعاية الصحية" في غزة حتى 12 نوفمبر/تشرين الثاني، مبينة ان هذه الهجمات، إلى جانب قرارات إسرائيل قطع الكهرباء والمياه وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة، تعيق بشدة إمكانية الحصول على الرعاية الصحية.

وجدت الأمم المتحدة حتى 10 نوفمبر/تشرين الثاني أن ثلثي مرافق الرعاية الأولية ونصف المستشفيات في غزة لا تعمل في حين تتعامل الطواقم الطبية مع أعداد غير مسبوقة من المصابين بجروح خطيرة. نفدت الأدوية والمعدات الأساسية من المستشفيات، وقال الأطباء لـ هيومن رايتس ووتش إنهم اضطروا إلى إجراء عمليات دون تخدير واستخدام الخل كمطهر.