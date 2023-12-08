انت الان تتابع خبر مرشحو مجالس المحافظات يتنافسون على مئتين وخمسة وسبعين مقعداً والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - يقترب كثيراً موعد الانتخابات المحلية .. والتي ستتشكل عبر نتائجها مجالس المحافظات .. التحضيرات مستمرة على اعلى المستويات الفنية واللوجتسية لاجرائها في موعدها المحدد في الثامن عشر من الشهر الحالي.ويتنافس المرشحون على مئتين وخمسة وسبعين مقعداً مقسمة بواقع اثني عشر مقعداً في كل محافظة .. ويحسب بمعدل مقعد واحد لكل مئتي الف نسمة لمن زادت عن مليون نسمة.بالنسبة لتقسيمات المقاعد على المكونات، ماذا يتضمن التقسيم ؟فاروق صالح والتفاصيل في التقرير أعلاه.