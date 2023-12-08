شكرا لقرائتكم خبر عن القانون يلزم المنظمات المتابعة للانتخابات بموافاة الهيئة الوطنية بملاحظاتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نصت المادة 38 من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية على أن تقوم منظمات المجتمع المدنى المصرح لها من الهيئة الوطنية للانتخابات بموافاة الأمانة العامة خلال خمسة عشر يوماً من إعلان النتيجة النهائية للاستفتاء أو الانتخاب، بتقرير موثق عن مشاهداتها وما تقترحه من رأى وتوصيات .

جدير بالذكر أنه يُسمح لمتابعي منظمات المجتمع المدني المحلية والأجنبية والهيئات الدبلوماسية، الصادر لهم تصريح من الهيئة الوطنية للانتخابات، متابعة العملية الانتخابية وفقًا للضوابط التي تقررها الهيئة، دون التدخل فيها بأي شكل من الأشكال أو طلب أي استيضاح أو مناقشة.

ويُقصد بمتابعة العملية الانتخابية كل أعمال الرصد والمشاهدة والملاحظة، وجميع إجراءات العملية الانتخابية، والاقتراع والفرز، وإعلان الحصر العددي للأصوات ويجب ألا تزيد مدة التواجد داخل أي لجنة أثناء الاقتراع على نصف ساعة، ولرئيس اللجنة تقليصها في حالة التزاحم.

والحضور في مرحلة الفرز يكون من بدايته وحتى إعلان عدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح، دون التقيد بمدة النصف ساعة.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، وذلك بعد انتهاء تصويت المصريين في الخارج.